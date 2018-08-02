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Кэти Перри посетила онкобольную поклонницу
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Кэти Перри посетила онкобольную поклонницу 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Поступок звезды, посетившей на днях одну из своих преданных поклонниц, растрогал многих фанатов до слёз.
На этой неделе Грейс Мурз планировала посетить концерт Кэти в Аделаиде, штат Южная Австралия. К несчастью, девочке потребовалась срочная операция по удалению опухоли головного мозга. Очевидно, после такого хирургического вмешательства малышка не смогла пойти на шоу.
Сестра заболевшей фанатки Перри, Тиана, записала видео, где рассказала о случившемся. Девушка пояснила, что опухоль мозга размером в 6 см была диагностирована у Грейс еще в апреле. Весь год они сражались за жизнь, но потребовалась внеплановая операция, пришедшаяся на неделю, когда Кэти выступала в Аделаиде. По словам Тианы, ее младшая сестра очень сильно хотела увидеть певицу, творчеством которой восхищается с 3 лет. Девушка попросила других поклонников Перри помочь ей связаться с певицей.
Видео набрало более 20 тысяч просмотров. Позже Тиана сообщила всем о том, что долгожданная встреча Грейс и Кэти состоялась прямо в их доме. Певица просто пришла в гости к семье Мурз. Перри побывала в комнатах, где живут девочки, и исполнила 3 песни. Родители Грейс были благодарны исполнительнице за визит.
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