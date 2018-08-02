Защитят Волгу: в Самаре планируют фильтровать стоки ливневой канализации

Дождевые стоки будут очищать от мусора

Самарскому департаменту градостроительства поручили объявить конкурс на подготовку документации для строительства очистных сооружений «Чкаловские». Соответствующее распоряжение опубликовали в четверг, 2 августа, на сайте мэрии города.

— Документацию по планировке территории необходимо представить в департамент в течение 12 месяцев со дня вступления распоряжения в силу, — говорится в документе.

С помощью «Чкаловских» очистных сооружений планируют фильтровать стоки дождевой канализации. Их разместят на улице Береговой в Самаре

Самарцы неоднократно жаловались на то, что дождевая вода вместе с мусором и грязью сливается прямо в Волгу. Экологи также вступались за чистоту реки. Муниципальное предприятие «Инженерные системы» (отвечает за содержание ливнёвок) возражало, что в стоках вредных веществ не содержится. Тем не менее региональное управление Росприроднадзора запретило МП сбрасывать сточные воды в Волгу. Предприятие даже оштрафовали на 130 тысяч рублей.

Строительство очистных сооружений поможет решить эту проблему и защитить реку.