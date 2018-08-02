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Пруд в Лосинке зарыбят до конца лета — ДПиООС
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Пруд в Лосинке зарыбят до конца лета — ДПиООС 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В Джамгаровский пруд запустят рыбу. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, который вместе с префектом СВАО Валерием Виноградовым накануне осмотрел прилегающую к водоему территорию.
— Зарыбление водоемов хоть и доставляет радость рыбакам, но все же цель акции иная, — пояснил Антон Кульбачевский. — По сути — это биологический метод очистки прудов: рыба поедает и донные отложения, и личинок насекомых, что в конечно счете, благоприятно сказывается и на экосистеме водоема, и на его внешнем виде. А вот механическая очистка, напротив, может уничтожить полезную растительность, которой питаются обитатели водоёма.
Несколько лет назад в пруд запускали карасей. Но, по словам главы департамента, зарыбление нужно периодически повторять.
— Зарыбление водоемов следует проводить в конце лета — начале осени, тогда малек лучше всего адаптируется к условиям обитания, — добавил Кульбачевский.
Кстати, после запуска рыбы здесь вновь планируется устроить фестиваль рыбной ловли «Джамгаровский карась». Одним из условий для участников ставится выпуск рыбы обратно в воду после взвешивания и селфи с уловом. (иб)
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