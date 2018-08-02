На авиашоу в Новосибирске ожидается более 50 тысяч гостей 

В ближайшее воскресенье, 5 августа, жители и гости Новосибирска смогут посетить авиационный праздник «Где мы — там победа!», ставший уже традиционным. Глава департамента спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что шоу проводится с 2001 года и число желающих увидеть зрелищное шоу, с каждым годом растет: «В 2017 году аэродром „Мочище“ собрал около 50 тысяч зрителей. Предполагается, что в этом году гостей будет еще больше», отметил чиновник.
В программе праздника запланированы традиционные показательные выступления самолетов и вертолетов Вооруженных Сил России, а также одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения. Гости праздника также смогут увидеть парашютные прыжки. Кроме того планируется участие известных пилотажных групп — «Соколы России», «Русь» и многих других. В мероприятии примут участие члены регионального правительства, представители подразделений администрации губернатора и правительства Новосибирской области, органов местного самоуправления, а также организаций и учреждений в сфере авиации.
Зрители смогут также видеть выступления музыкальных коллективов, а также новосибирского фестивального симфонического оркестра Новосибирской филармонии. Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в этот день будут совершены пролеты вертолета Робинсон R-44, а также пройдет выставка авиационной техники. И.о. начальника управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Ирина Пыркова отметила, что для доставки жителей на авиационный праздник минтрансом региона будут назначены дополнительные рейсы регулярных автобусных маршрутов и пригородные электропоезда.
Фото: ФедералПресс / Илья Донсков.