Ещё
Двум пострадавшим оказали помощь спасатели в зоне отдыха на территории Войковского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двум пострадавшим оказали помощь спасатели в зоне отдыха на территории Войковского 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
С начала купального сезона на водоемах Северного округа были спасены свыше 10 человек. Больше всего неудачливых купальщиков было на Большом Садовом пруду. Кроме того, двум людям помощь была оказана в зоне отдыха рядом с ЖСК «Лебедь» в Войковском районе.
«Это прибрежная зона Химкинского водохранилища, расположенная вдоль Ленинградского шоссе, 25–45, она не предназначена для купания горожан», — говорится в сообщении на официальном сайте префектуры Северного округа.
Как уточняется в материале, почти все тонущие находились в состоянии алкогольного опьянения — заплывы в нетрезвом состоянии являются основной причиной гибели людей на воде. Другая распространенная причина несчастных случаев — купание в непредназначенных для этого местах. (мю)
Управа района Войковский: последние новости
Старшее поколение жителей Войковского продолжает осваивать скандинавскую ходьбу в парке Воровского В Войковском глава управы Лариса Осипова провела обход территории района Бортовой камень привели в порядок на Клары Цеткин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании219
Умер Юрий Мартынов9
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Умер Юрий Мартынов4
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор179
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение