Двум пострадавшим оказали помощь спасатели в зоне отдыха на территории Войковского

С начала купального сезона на водоемах Северного округа были спасены свыше 10 человек. Больше всего неудачливых купальщиков было на Большом Садовом пруду. Кроме того, двум людям помощь была оказана в зоне отдыха рядом с ЖСК «Лебедь» в Войковском районе.

«Это прибрежная зона Химкинского водохранилища, расположенная вдоль Ленинградского шоссе, 25–45, она не предназначена для купания горожан», — говорится в сообщении на официальном сайте префектуры Северного округа.

Как уточняется в материале, почти все тонущие находились в состоянии алкогольного опьянения — заплывы в нетрезвом состоянии являются основной причиной гибели людей на воде. Другая распространенная причина несчастных случаев — купание в непредназначенных для этого местах. (мю)