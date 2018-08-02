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Поэты и прозаики из Аэропорта присоединятся к программе «Пятница, 3» во Внукове
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Поэты и прозаики из Аэропорта присоединятся к программе «Пятница, 3» во Внукове 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Участники литературного объединения «Моссалит», которое действует при библиотеке №42 на улице Усиевича, побывают на площадке ДСК «Московский писатель» во Внукове.
По словам заведующей библиотекой Татьяны Гришиной, здесь будет проведена литературно-музыкальная программа «Пятница, 3».
— В исполнении Ольги Грушевской, Евгения Агуфа, Микаела Абаджянца, Всеволода Кружа прозвучат стихи, пародии и эпиграммы на тему любимого лакомства детства — варенья, — поделилась Гришина.
Адрес библиотеки №42: ул. Усиевича, д. 16. (мю)
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