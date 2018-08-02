Поэты и прозаики из Аэропорта присоединятся к программе «Пятница, 3» во Внукове

Участники литературного объединения «Моссалит», которое действует при библиотеке №42 на улице Усиевича, побывают на площадке ДСК «Московский писатель» во Внукове По словам заведующей библиотекой Татьяны Гришиной, здесь будет проведена литературно-музыкальная программа «Пятница, 3». — В исполнении Ольги Грушевской, Евгения Агуфа, Микаела Абаджянца, Всеволода Кружа прозвучат стихи, пародии и эпиграммы на тему любимого лакомства детства — варенья, — поделилась Гришина. Адрес библиотеки №42: ул. Усиевича, д. 16. (мю)