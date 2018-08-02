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В Сети высмеяли неудачное фото Меланьи Трамп
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В Сети высмеяли неудачное фото Меланьи Трамп 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Автор снимка запечатлел, как она работает в саду.
Пользователи социальных сетей уверены, что на самом деле Меланья понятия не имеет, как работать на земле. Она просто притворяется на камеру полагают критики.
Не понравился комментаторам тот факт, что женщина работает в дорогой одежде, а выбранный наряд не может быть удобен. Длинные волосы женщине положено было собрать в пучок, считают пользователи.
"Даже если бы у меня было много денег, я бы никогда не надела блузку за 600 долларов для работы в саду", — написала в своем Twitter @TigerlilyAthena.
Поза также говорит о том, что первая леди не умеет работать в саду. Некоторые предположили, что на снимке она угрожает кому-то секатором.
"Почему Меланья выглядит так, как будто прокралась в чужой сад и ее застукали?" — отметила @maybemaeve.
Жена Дональда Трампа часто становилась объектом общественной критики. Недавно ее осудили за неуместный вид в аэропорту Хельсинки. Меланья оделась слишком тепло, полагают в Сети.
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