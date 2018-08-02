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В августе руководители зеленоградских отделов МВД проведут выездной прием граждан
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В августе руководители зеленоградских отделов МВД проведут выездной прием граждан 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Пресс-группа УВД по Зеленоградскому округу информирует граждан о датах и местах проведения выездных приемов граждан начальниками территориальных ОМВД.
6 августа, в понедельник, с 17.00 до 19.00 в помещении управы района Крюково (корпус 1444) состоится выездной прием граждан врио начальника ОМВД России по району Крюково Маратом Харисовичем Сулимановым. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 717-46-62.
14 августа, во вторник, с 17.00 до 19.00 в помещении управы района Старое Крюково (корпус 830) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково Дмитрием Владимировичем Тихомировым. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 731-11-01.
16 августа, в четверг, с 16.00 до 18.00 в помещении управы района Савелки (корпус 311) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД России по районам Матушкино и Савелки Сергеем Анатольевичем Рудавиным. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 735-85-92.
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