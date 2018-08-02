Эксперт: Продажи алкоголя через интернет выгодны и потребителям, и государству

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя в эфире НСН рассказал, что спиртная продукция в интернете не станет дешевле, чем в магазине.

Минпромторг, ФНС и Продажи алкоголя в интернете могут легализовать с 2019 года. Соответствующий законопроект был разработан Минфином и уже направлен в правительство на одобрение. Ранее инициативу поддержали Минкомсвязи Минсельхоз . В следующем году, возможно, разрешат продажу пива, сидра, пивных напитков, медовухи, а также отечественных игристых и тихих вин. Торговля будет осуществляться в зоне egais.ru, в лицензии придётся указать доменное имя магазина в сети, сообщают «Известия»

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН законопроект Минфина поддержал.

«Давно пора перестать обращать внимание на мнение Минздрава и Роспотрбенадзора. Эти организации ничего в этих вопросах не понимают. На самом деле никакого расширения продаж, дополнительного доступа к алкоголю со стороны подрастающего поколения, роста алкоголизации это не влечёт. Просто легализуется нелегальный канал. Сегодня из того, что продаётся в интернете, — 80% суррогатного алкоголя. Теперь там будут работать легальные операторы. Потребитель выиграет, потому что будет покупать легальную продукцию в легальном канале. Государство выиграет, потому что канал будет легализован, соответственно, работать будут легальные операторы, которые будут платить за лицензию, за право работы в этом канале», — отметил эксперт.

Конец угара антиалкогольной кампании. Эксперт одобрил легализацию продаж спиртного в сети По словам Вадима Дробиза, Минфину стоит включить в список ещё и крепкие алкогольные напитки.

«Мне кажется, что тот ассортимент, который сегодня заявлен, недостаточен. Однозначно туда надо включить все вина пусть хотя бы российского производства. Однозначно там нужен и крепкий алкоголь для поддержания экономики проекта», — пояснил собеседник НСН.

В то же время Вадим Дробиз в эфире НСН отметил, что алкоголь в интернете не будет дешевле, чем в магазине.

«На сегодняшний день во всех цивилизованных странах мира алкоголь продаётся через интернет. Более того, в скандинавских странах даже госмагазины налаживают продажи через интернет. Она там несколько дешевле, чем в магазинах. В России маловероятно, что в интернете продукция будет дешевле, чем в магазинах, то есть снижения цен не будет. Все возможные снижения съест доставка продукции», — заключил в эфире НСН Дробиз.

Согласно проекту Минфина, на спиртную продукцию, которая продаётся в интернете, будут действовать те же запреты, что и в магазине. Так, её нельзя будет продавать с 8 утра до 23 часов вечера, и её не смогут приобрести несовершеннолетние, сообщает Ura.ru.

Ранее в Минпромторге рассказали о росте продажи алкоголя через интернет. По словам главы ведомства, в 2017 году объём продаж был выше 1 триллиона рублей. При этом общая доля интернет-продаж такой продукции в рознице составила 3%.