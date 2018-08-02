Работы по благоустройству в Приокском районе завершатся до 1 сентября (ФОТО)

Работы по благоустройству на улице 40 лет Победы в Приокском районе планируется завершить до 1 сентября. В настоящее время на данной территории демонтирован старый бордюрный камень, рабочие приступили к укладке нового. Также внимание будет уделено и входным группам. Об этом сообщил исполняющимй обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов в ходе инспекционного объезда 2 августа.

По его словам, работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Помимо территории Щелоковского хутора в этом году будет благоустроен и квартал между домами № 1 и № 14 по улице 40 лет Победы. При этом будут учтены и пожелания жителей, которые обратились к Михаилу Шатилову и депутату Государственной думы Денису Москвину . Приокчане пожаловались на то, что автомобилисты часто оставляют свои машины на газонах и предложили устроить парковочные карманы. Юные жители улицы 40 лет Победы попросили хорошую детскую площадку.

Как рассказал Михаил Шатилов, в ближайшие дни начнутся работы по асфальтированию территории. Дорога будет расширена, появятся и парковочные карманы. Это также позволит облегчить работу сотрудников коммунальных служб, так как в зимний период уборочная техника сможет проехать без проблем.

«Мы также уже установили новую детскую площадку. Еще одна разместится за домом № 6. Кроме того, около дома № 1 появится современная спортивная площадка, которую мы получим в подарок от губернатора. В настоящее время уже подготовлено место для нее», — сообщил Шатилов.

Также на территории ликвидируют аварийные деревья и заасфальтируют проезды. Особое внимание также будет уделено входным группам. На некоторых из них ремонт уже начался.

По словам Михаила Шатилова, работы обходятся в сумму 15 млн рублей. Еще 6,2 млн рублей район получит дополнительно на благоустройство территорий на площади Жукова и проспекте Гагарина. В ближайшие дни будет разыгран конкурс, после чего подрядчик приступит к работам. Завершить их также планируется до 1 сентября.

Напомним, при благоустройстве парка «Дубки» в Ленинском районе по просьбам жителей сохранят все деревья.

Фото: Надежда Кей