Ещё
«Шелковый путь» из Европы в Китай планируют проложить через Самарскую область
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Шелковый путь» из Европы в Китай планируют проложить через Самарскую область 

ТРК Губерния 1 час назад
В Москве состоялась встреча министра транспорта Евгения Дитриха и главы Самарской области Дмитрия Азарова. Ключевой темой для обсуждения стала интеграция Самарского региона в транспортную стратегию России, в частности, включение субъекта в проект «Европа — Западный Китай». Новый шёлковый путь, который должен стать важной торговой магистралью, пройдет по территории Самарской области. В его рамках будет построен путепровод через Волгу в районе Климовки. Стороны также обсудили вопрос завершения строительства Фрунзенского моста.
ТРК Губерния: последние новости
Горячую воду отключат на 2 недели в 5 районах Самары Управление судебного департамента в Самарской области отметило 20-летний юбилей Дмитрий Азаров прокомментировал задержание главы фонда капремонта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании223
Умер Юрий Мартынов9
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Умер Юрий Мартынов4
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор181
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение