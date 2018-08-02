«Шелковый путь» из Европы в Китай планируют проложить через Самарскую область 

В Москве состоялась встреча министра транспорта Евгения Дитриха и главы Самарской области Дмитрия Азарова. Ключевой темой для обсуждения стала интеграция Самарского региона в транспортную стратегию России, в частности, включение субъекта в проект «Европа — Западный Китай». Новый шёлковый путь, который должен стать важной торговой магистралью, пройдет по территории Самарской области. В его рамках будет построен путепровод через Волгу в районе Климовки. Стороны также обсудили вопрос завершения строительства Фрунзенского моста.