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Генконсульство Китая в Казани переезжает на Подлужную
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Генконсульство Китая в Казани переезжает на Подлужную 

Казанский Портал 1 час назад
22 августа в Казани официально откроется генконсульство Китая на улице Подлужная. Оно будет обслуживать все Поволжье.
«Они в принципе существуют, сидят в ТЦ «Сувар Плаза». Сейчас они будут переезжать и приглашать людей на открытие», — рассказал «Татар-информ» представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.
«Они будут заниматься тем же, чем и занимались, но одна из новых функций — это выдача виз для туристических и деловых поездок для жителей субъектов ПФО. Но это еще не скоро, я думаю, не в этом году», — добавил Вахитов.
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