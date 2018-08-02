Генконсульство Китая в Казани переезжает на Подлужную

22 августа в Казани официально откроется генконсульство Китая на улице Подлужная. Оно будет обслуживать все Поволжье.

«Они в принципе существуют, сидят в ТЦ «Сувар Плаза». Сейчас они будут переезжать и приглашать людей на открытие», — рассказал «Татар-информ» представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

«Они будут заниматься тем же, чем и занимались, но одна из новых функций — это выдача виз для туристических и деловых поездок для жителей субъектов ПФО. Но это еще не скоро, я думаю, не в этом году», — добавил Вахитов.

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