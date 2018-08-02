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Целый месяц пассажиров метро будут знакомить с интересными фактами об экологии
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Целый месяц пассажиров метро будут знакомить с интересными фактами об экологии 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Акция приурочена ко Дню экологического долга, который отмечается сегодня.
Познавательные баннеры будут всплывать на экранах электронных гаджетов при подключении к бесплатному интернету в вагонах метро.
Пассажиры узнают, куда уходит 70 процентов пресной воды во всем мире, как уменьшить потребление электричества и снизить выброс парниковых газов и другие полезные факты.
— Стоит помнить, что наши биологические ресурсы возобновляемы, но не бесконечны, и если не изменить подход к их потреблению, все мы столкнемся с последствиями, — отметили в пресс-службе поставщика Wi-Fi в метро.
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