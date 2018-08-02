Пашинян все схватывает на лету

Армения , конечно, нескончаемым потоком дарит уроки.

Посадили Кочаряна за события 2008 года. Понимая настрой Пашиняна, можно предположить что сидеть будет. Долго, если российские его друзья как то не надавят на Армению.

Следующий на очереди фактический пенсионер, ветеран Афганистана и высокопоставленный советский еще офицер Хачатуров, которого укатать по полной мешает только его международный дипломатический статус в ОДКБ. Посадка Хачатурова должна дать сигнал армии, что новая власть настроена крайне серьезно и погоны, и связи с погонами в сопредельных государствах врагов народа не уважает.

Даже наш сдержанный МИД выступает с недоумением: «Как же так, вы же обещали строить Армению без сведения счетов, вендетт и политических преследований». Пашинян отвечает, что это а) не вендетта, а преследование уголовных преступников и б) он как исключительный либерал и демократ в деятельность правоохранительных органов не вмешивается.

Пашинян вообще демонстрирует себя совсем не митинговым болтуном, а предельно конкретным и практичным руководителем.

Его повестка: консолидация власти — замена всех региональных руководителей, где то более конфликтная с «акциями прямого действия» — захватом кабинетов «мирными протестующими», где то «добровольная». С дополнительным продленным эффектом — неучастие кандидатов от РПА в последующих выборах, как это происходит в Ереване , например.

Далее. Уголовные преследования ключевых людей предыдущей власти. Постоянное медийное и силовое давление, бесконечные анонсы посадок, штрафов, разорений и прочего. Любопытно, что такое же давление оказывалось и оказывается на представителей крупного бизнеса, инвесторов.

Так, крупнейшая горнодобывающая компания Геопромайнинг в мае-июне остановила производство на Сотском золоторудном месторождении после блокировки местными жителями, как водится «возмущенными несправедливостью». Полиция не вмешивалась, так как «люди имеют право на мирный протест».

Ситуацию урегулрировала встреча руководства компании с революционным губернатором Араратской области, где новой власти был принесен соответствующий оммаж. А для народа выпущено сообщение, что коварные расхитители недр перековались и теперь будут более лучше платить налоги и даже пустят в медсанчасть предприятие жителей ближайшей деревни, символизируя высочайший уровень социальной ответственности, немыслимый при прежней власти.

Есть амбиции формирования «руководящей и направляющей» партии под «досрочные выборы». Человек номер два в правительстве Мирзоян: «должна быть сформирована политическая сила, в основе которой будет система ценностей Гражданского договора, Никола Пашиняна и революции. Эта сила возьмет на себя ответственность за все перемены. Вступить в нее могут как отдельные персоналии, так и политические силы».

Сама история этих самых «досрочных выборов» — отдельная любопытная вещь.

Согласно революционному нарративу, 2 марта 2018 года у армян «украли выборы», «фальсифицировали результаты» и так далее. Народ возмутился и «сверг преступную власть», только фальшивый, нелегитимный, фальсифицированный парламент как был, так и остался в полном составе за исключением тех представителей РПА, которых посадят. По крайней мере на год.

Полагаю, что выборы будут приурочены к годовщине революции, соответственно фальшивый, нелегитимный, украденный парламент в течение года останется единственной формальной властью в Армении, фиксирующий все решения «хорошей народной власти». То есть выборы пройдут не просто так, (главное формальное требование революции — «досрочные выборы»), а только тогда, когда это будет удобно новой власти. Логично.

За счет чего удается эта эквилибристика. И тут мы подходим к главному уроку Армении.

Силовики. Их не сменили, кое где почистили первых лиц, не более того. Министерства, спецслужбы, суды и так далее — вчерашние замы сделали шаг вверх и продолжили делать то, что умеют. Новый революционный глава Специальной следственной службы, отвечающий за все эти «неполитические» дела — сын высокопоставленного судьи, карьерный прокурор высокого полета.

И так, буквально, везде. Новая власть эффективно опирается на старую систему принуждения. На проверенных судей, замов прокуроров, полицейских офицеров, функционеров спецслужб с хорошими звездами на погонах.

Более того, без успешно созданного Кочаряном-Саргсяном аппарата принуждения и политических преследований, Пашинян, очевидно, не мог бы чувствовать себя настолько уверенно сегодня.

И реализовать свой план. Консолидация власти на всех этажах — от муниципального до «политического» плюс формирование институциональных предпосылок (прежде всего силовыми методами) к убедительной победе «силы, ответственной за изменения» на т.н. «досрочных» выборах.

Учитывая популистский стиль самого Пашиняна, можно предположить, что Армения движется в сторону левой автократии в ключе латиноамериканских левых режимов последних 20-30 лет. И движется вполне уверенно.

Помешать этому движению могут только внешние силы. Внутри страны две опоры режима — митинговая «прямая легитимность» с уместными и пока не избыточно дорогими популистскими шагами и сильный, опытный, настроенный на работу с оппозицией силовой аппарат создает достаточный задел стабильности.

А тем временем на 17 августа запланирован митинг, посвященный 100 дням революции. Полагаю, что лозунгов с требованиями «наказать коррупционеров», «посадить врагов народа» и прочего в том же духе будет особенно много. И народное правительство вынуждено будет учесть пожелания «простого человека».

Неудавшийся кавалерийский наскок на Хачатурова и раздраженная реакция на арест Кочаряна показали, что репрессии нужно качественно политически декорировать для внешнего потребления. А Пашинян все схватывает на лету.