Военный эксперт: Пиар на деле о госизмене Савченко вызывает когнитивный диссонанс 

Об этом в эфире канала NewsOne заявил военный эксперт Олег Стариков.
«Говорить на брифинге можно все, что угодно. Нужны факты, а их можно увидеть только в суде», — сказал он.
По мнению специалиста, пиар в ходе такого дела по статье 111 «Государственная измена в форме шпионажа» на начальном этапе — это нонсенс.
«Службы безопасности должна работать в тишине кабинетов, а не рассказывать всем о каждом своем шаге», — пояснил эксперт.
Он сказал, что все это вызывает у него когнитивный диссонанс. С одной стороны это работа спецслужбы по выявлению каких-то фактов преступления, а с другой стороны непонятно зачем рассказывать о каждом шаге своего расследования до вынесения решения суда и приговора.
«А если суд оправдает Савченко или защита опровергнет все эти факты, о которых рассказывали правоохранители всем журналистам. Такая спешка сыграет плохую шутку с имиджем руководства Генеральной прокуратуры и СБУ», — подытожил эксперт.