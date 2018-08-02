Военный эксперт: Пиар на деле о госизмене Савченко вызывает когнитивный диссонанс

Об этом в эфире канала NewsOne заявил военный эксперт Олег Стариков

«Говорить на брифинге можно все, что угодно. Нужны факты, а их можно увидеть только в суде», — сказал он.

По мнению специалиста, пиар в ходе такого дела по статье 111 «Государственная измена в форме шпионажа» на начальном этапе — это нонсенс.

«Службы безопасности должна работать в тишине кабинетов, а не рассказывать всем о каждом своем шаге», — пояснил эксперт.

Он сказал, что все это вызывает у него когнитивный диссонанс. С одной стороны это работа спецслужбы по выявлению каких-то фактов преступления, а с другой стороны непонятно зачем рассказывать о каждом шаге своего расследования до вынесения решения суда и приговора.