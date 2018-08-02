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В Твери устанавливают новые лавочки и урны
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В Твери устанавливают новые лавочки и урны 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Специалисты тверского МБУ «Зеленстрой» в рамках текущих работ по содержанию парков и скверах города проводят ремонт и замену малых архитектурных форм — урн и лавочек.
Так, скамейки поменяли на набережной Афанасия Никитина на участке от Нового моста до улицы Благоева. Сейчас новые лавочки устанавливают на набережной городского сада у памятника А. С. Пушкину. А на площади Славы меняют не только скамейки, но и урны.
Одновременно идёт плановый ремонт малых форм и ограждений — покраска и замена отдельных элементов. С начала года уже были покрашены порядка 800 лавочек и столько же урн. В августе планируется проведение работ по покраске ограждений в скверах на бульваре Гусева, улицах Королева и Республиканской, на Комсомольской площади и в сквере Апостола Филиппа.
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