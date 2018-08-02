Руководство МВД РФ выплатит сотрудникам премии за внеурочные часы работы на ЧМ-2018

МОСКВА , 2 августа. / ТАСС /. Руководство МВД России приняло решение о выплате денежных компенсаций сотрудникам полиции за работу во внеурочное время в период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом на заседании коллегии ГУ МВД по Москве сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой

"В самое ближайшее время, как мы и обещали, вы все получите денежные средства для компенсации работы личного состава во внеурочное время и в выходные дни по суммам, эквивалентным табелям рабочего времени личного состава, который был задействован для охраны правопорядка на время чемпионата мира", — сказал он.

По его словам, денежные средства будут предоставлены в распоряжение начальника главка для поощрения личного состава особо отличившегося во время чемпионата мира.

"МВД по предложениям начальников главка на сегодняшний день формирует документы для поощрения сотрудников государственными и ведомственными наградами МВД", — заключил Горовой.