Занятия по зумбе в Савеловском парке продлятся до конца августа

До конца августа на территории парка культуры и отдыха «Савеловский» по субботам с 11.00 до 12.00 будут продолжаться бесплатные фитнес-занятия по направлениям «Зумба» и «Здоровая спина».

По словам руководителя ГБУ «Гармония» Елены Кострыгиной, занятия рассчитаны на всех желающих, уровень физической подготовки не имеет значения. Такая информация была озвучена на прошедшей 1 августа встрече с жителями района.

— У нас также проходят языковые курсы, занятия в хоровых студиях, спортивных секциях, работают кружок развития мелкой моторики, изостудии и многое другое, — поделилась Кострыгина.

Адрес ГБУ «Гармония» в Савеловском районе: ул. Юннатов, д. 17, корп. 2. (мю)