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Укрепление размытого под «Волгоград Ареной» слона завершат к середине августа
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Укрепление размытого под «Волгоград Ареной» слона завершат к середине августа 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда под стадионом «Волгоград Арена» продолжается укрепление размытого ливнем склона. На откосе, где из-за хлынувшей воды образовались глубокие провалы, продолжает работать техника. Восстановление склона завершится не раньше, чем через две недели.
Сейчас провалы засыпают песком
В первой половине дня 15 июля на Волгоград обрушился сильнейший ливень. В итоге из-под стадиона «Волгоград Арена» вниз на Нулевую продольную хлынули грязевые потоки, обнажившие подземные коммуникации и обрушившие пешеходную зону. Сейчас на склоне с помощью экскаватора образовавшиеся провалы засыпают песком, сверху рабочие укладывают сетку, а затем засыпают ее щебнем. По словам рабочих, укрепление завершится не раньше, чем через две недели.
Склон укрепляют песком, щебнем и сеткой
Принцип укрепления откоса решили не менять
— По контракту, мы должны выполнить укрепление склона пока только под «Волгоград Ареной», — рассказали V1.ru в подрядной компании. — Работы продлятся ещё около двух недель. Восстановительные работы ведутся по тому же принципу, по которому откос укреплялся на этапе строительства стадиона.
На месте, где обрушилась пешеходная зона уже ждет своего часа тротуарная плитка
До конца работ не меньше двух недель
В компании «Стройтрансгаз», выступавшей генеральным подрядчиком строительства «Волгоград Арены», назвать конкретную дату окончания работ под стадионом затруднились, сообщив, что восстановление откоса ведется в плановом режиме.
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