Вадим Бужгулашвили рассказал жителям Бибирева о работе по пресечению незаконной торговли

В минувшую среду, в актовом зале СДЦ «Кентавр» прошла традиционна встреча главы управы Вадима Бужгулашвили . Она была посвящена работе по пресечению незаконной торговли. С докладом на эту тему выступила заведующая сектором по вопросам торговли и услуг Ольга Жигарева.

Так, она рассказала участникам встречи о том, что управа района проводит ежедневный мониторинг по выявлению фактов нелегальной торговли на территории района, а также специальные рейды. Жигарева отметила, что особыми зонами рейдов являются переходы станций метро «Бибирево» и «Алтуфьево», а также остановки общественного транспорта. Кроме того, по ее словам, в стихийно образовавшихся зонах несанкционированная торговля пресекается на месте.

Кстати, в общей сложности с начала года в Бибиреве на правонарушителей было составлено 69 протоколов и наложено штрафных санкций на общую сумму 240 тысяч рублей. (ип)