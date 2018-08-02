Ещё
Вадим Бужгулашвили рассказал жителям Бибирева о работе по пресечению незаконной торговли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вадим Бужгулашвили рассказал жителям Бибирева о работе по пресечению незаконной торговли 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В минувшую среду, в актовом зале СДЦ «Кентавр» прошла традиционна встреча главы управы Вадима Бужгулашвили. Она была посвящена работе по пресечению незаконной торговли. С докладом на эту тему выступила заведующая сектором по вопросам торговли и услуг Ольга Жигарева.
Так, она рассказала участникам встречи о том, что управа района проводит ежедневный мониторинг по выявлению фактов нелегальной торговли на территории района, а также специальные рейды. Жигарева отметила, что особыми зонами рейдов являются переходы станций метро «Бибирево» и «Алтуфьево», а также остановки общественного транспорта. Кроме того, по ее словам, в стихийно образовавшихся зонах несанкционированная торговля пресекается на месте.
Кстати, в общей сложности с начала года в Бибиреве на правонарушителей было составлено 69 протоколов и наложено штрафных санкций на общую сумму 240 тысяч рублей. (ип)
Управа района Бибирево: последние новости
Возле супермаркета на Коненкова заделали выбоину Остановки нового поколения появились в Северо-восточном округе Больнице в СВАО присвоен многомиллионный грант
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании222
Умер Юрий Мартынов9
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Умер Юрий Мартынов4
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор180
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение