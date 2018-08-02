Профстандарт специалистов по беспилотникам вступит в силу в РФ 4 августа

МОСКВА , 2 августа. / ТАСС /. Разработанный ассоциацией «АЭРОНЕТ» профессиональный стандарт для специалистов по эксплуатации беспилотников вступит в силу 4 августа 2018 года. Об этом в четверг сообщается на сайте ассоциации.

Минюст России 23 июля 2018 года зарегистрировал разработанный в ассоциации «АЭРОНЕТ» профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС), включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов (БВС) максимальной взлетной массой 30 кг и менее». Документ вступает в силу 4 августа 2018 года", — отмечается в сообщении. Уже в 2018 году начнет работу созданная при участии ассоциации автономная некоммерческая организация центр дополнительного профессионального образования «Авиационный учебный центр „АЭРОНЕТ“.

В материале добавляется, что новый профстандарт станет первым документом, задающим необходимую рамку знаний и умений для специалистов, эксплуатирующих БАС в составе с малыми БВС максимальной взлетной массой до 30 кг. Профстандарт сформирует правовую основу для подготовки специалистов, поможет регулировать трудовые отношения работодателя и работника, позволит разработать программы подготовки и начать нормальное обучение и аттестацию специалистов.

»АЭРОНЕТ" — ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем. Среди направлений работы ассоциации — развитие воздушного законодательства и отраслевых нормативных актов в сферах применения беспилотных авиационных систем, а также формирование стандартов и правил профессиональной деятельности. При этом ассоциация является единственным в России профессиональным объединением юридических лиц, осуществляющих разработку и эксплуатацию гражданских беспилотных авиационных систем. «АЭРОНЕТ» представляет рынок Национальной технологической инициативы (НТИ).