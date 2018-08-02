Строительство Центра художественной гимнастики возобновилось в «Лужниках»

Строительство Центра художественной гимнастики (ЦХГ) возобновилось на территории спорткомплекса «Лужники», сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Строительные работы в Центре художественной гимнастики им. И. Винер-Усмановой в «Лужниках» после проведения чемпионата мира по футболу возобновлены в полном объеме» — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина. Он напомнил, что на время проведения ЧМ-2018 были ограничены поставка строительных материалов и доступ строительной техники на объекты, расположенные на территории «Лужников».

«В настоящий момент продолжаются работы по благоустройству территории вокруг центра. Крыша здания в форме летящей гимнастической ленты практически готова, строители приступили к монтажу декоративного «золотого» обрамления кровли», — пояснил М. Хуснуллин.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» (выступает генеральным проектировщиком и техническим заказчиком объекта) Марс Газизуллин уточнил, что внутри здания активно ведутся черновые отделочные работы. «Уже завершается штукатурка стен, укладка стяжек пола. Инженерные коммуникации смонтированы на 60%. С августа ожидается поставка лифтового оборудования, вентиляционных установок и электрических щитов», — заявил он.

В пресс-службе отметили, что проектом Центра художественной гимнастики предусмотрено создание современной комфортной инфраструктуры как для тренировочного процесса, так и для проведения соревнований, в том числе международного уровня. В составе ЦХГ появится арена на 4 тыс. мест для проведения соревнований и тренировок с частично трансформируемыми трибунами (904 места) и VIP-ложами, три тренировочных, два хореографических и один тренажерный зал, помещения для обслуживания спортсменов, тренеров и судей, в том числе медико-восстановительный центр и небольшая гостиница для спортсменов, современный пресс-центр, а также служебные, бытовые и прочие помещения, необходимые для функционирования комплекса.

«Символом крупнейшего в стране Центра художественной гимнастики станет гимнастическая лента, о «взмахе» которой будет напоминать его необычная кровля. Проект центра был полностью разработан с применением технологий информационного моделирования (BIM). ЦХГ площадью более 23,5 тыс. кв. м строится за счет средств инвестора на территории олимпийского комплекса «Лужники» недалеко от центрального входа», — добавили в пресс-службе.