Авария оставила без воды жителей двух поселков в Евпатории

Он подчеркнул, что для жителей поселков 2 и 3 августа обеспечат подвоз воды для технических нужд.

"В связи с аварией, на Донузлавском водоводе, 01.08.2018года, в пос. Новоозерное, пос. Мирный возможны перебои с водоснабжением. Совместно с Евпаторийским филиалом ГУП РК «Вода Крыма», организован подвоз воды для технических нужд населению поселков", — уточнил Филонов.

В частности, в Новоозерном автоцистерны с водой можно найти на ул. Морская 3-5 (9.00-11.00 и 14.00-16.00), ул. Морская 9,9а (11.00-12.30 и 16.00-18.00), ул. Морская 4 и 4а (12.30-14.00), ул. Десантников 3-11 (9.00-12.00), ул. Парковая (12.00-14.00), ул. Молодежная, 1, ул. Героев Десантников 2, 4, 4а (14.00-16.00), ул. Молодежная 1, 3, 4, 5 (16.00-18.00).

Стоянки автоцистерн для жителей Мирного будут расположены у КНС Мирный (9.00-11.00 и 13.00-15.00), по ул. Школьная 14а (9.00-12.00), Коса Южная (11.00-13.00 и 15.00-16.00), а также на ул. Сырникова 26 (12.00-14.00).

Глава администрации подчеркнул, что в зависимости от интенсивности разбора воды населением, возможны изменения графика подвоза воды.