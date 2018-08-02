Ещё
Авария оставила без воды жителей двух поселков в Евпатории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авария оставила без воды жителей двух поселков в Евпатории 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Жители поселков Новоозерное и Мирный в Евпатории на двое суток остались без воды. Как пояснил на своей странице в Facebook глава администрации курорта Андрей Филонов, перебои с водоснабжением связны с аварией, которая произошла 1 августа на Донузлавском водоводе.
Он подчеркнул, что для жителей поселков 2 и 3 августа обеспечат подвоз воды для технических нужд.
"В связи с аварией, на Донузлавском водоводе, 01.08.2018года, в пос. Новоозерное, пос. Мирный возможны перебои с водоснабжением. Совместно с Евпаторийским филиалом ГУП РК «Вода Крыма», организован подвоз воды для технических нужд населению поселков", — уточнил Филонов.
В частности, в Новоозерном автоцистерны с водой можно найти на ул. Морская 3-5 (9.00-11.00 и 14.00-16.00), ул. Морская 9,9а (11.00-12.30 и 16.00-18.00), ул. Морская 4 и 4а (12.30-14.00), ул. Десантников 3-11 (9.00-12.00), ул. Парковая (12.00-14.00), ул. Молодежная, 1, ул. Героев Десантников 2, 4, 4а (14.00-16.00), ул. Молодежная 1, 3, 4, 5 (16.00-18.00).
Стоянки автоцистерн для жителей Мирного будут расположены у КНС Мирный (9.00-11.00 и 13.00-15.00), по ул. Школьная 14а (9.00-12.00), Коса Южная (11.00-13.00 и 15.00-16.00), а также на ул. Сырникова 26 (12.00-14.00).
Глава администрации подчеркнул, что в зависимости от интенсивности разбора воды населением, возможны изменения графика подвоза воды.
РИА Новости Крым: последние новости
Филонов рассказал о новой набережной Евпатории Крым приостановит вывоз зерна за рубеж Дождались: "Комета" начнет курсировать между Севастополем и Ялтой 1 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании240
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Умер Юрий Мартынов4
Умер Юрий Мартынов9
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор185
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение