Мероприятия по ресурсосбережению в жилых домах обсудила Елена Колесова с жителями Северного

Встреча главы управы района Северный Елены Колесовой с населением, посвященная реализации мероприятий по ресурсосбережению в многоквартирных домах, прошла в управе в минувшую среду.

В ходе встречи глава рассказала жителям о мерах, предпринимаемых в районе для экономии ресурсов.

По ее словам, управляющие компании, действующие на территории района («Жилищник района Северный» — 36 ТСЖ, «Челобитьево-1» — 15, УК «Бриг» — 6 и ООО «ПИК Комфорт» -2), регулярно проводят анализ потребления ресурсов, чтобы определить дома, в которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия. Среди проводимых работ — установка узлов учета тепловой энергии, общедомовых приборов учета горячей и холодной воды, а также автоматизированного узла управления системой централизованного отопления и так далее.

Колесова также отметила, что кроме этого в районе ведется разъяснительная работа с населением по использованию энергосберегающих ламп в быту. Она напомнила, что в Северном организовано три пункта сбора отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп для утилизации — они находятся в диспетчерских во всех трех микрорайонах. (ео)