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Мероприятия по ресурсосбережению в жилых домах обсудила Елена Колесова с жителями Северного
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Мероприятия по ресурсосбережению в жилых домах обсудила Елена Колесова с жителями Северного 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Встреча главы управы района Северный Елены Колесовой с населением, посвященная реализации мероприятий по ресурсосбережению в многоквартирных домах, прошла в управе в минувшую среду.
В ходе встречи глава рассказала жителям о мерах, предпринимаемых в районе для экономии ресурсов.
По ее словам, управляющие компании, действующие на территории района («Жилищник района Северный» — 36 ТСЖ, «Челобитьево-1» — 15, УК «Бриг» — 6 и ООО «ПИК Комфорт»-2), регулярно проводят анализ потребления ресурсов, чтобы определить дома, в которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия. Среди проводимых работ — установка узлов учета тепловой энергии, общедомовых приборов учета горячей и холодной воды, а также автоматизированного узла управления системой централизованного отопления и так далее.
Колесова также отметила, что кроме этого в районе ведется разъяснительная работа с населением по использованию энергосберегающих ламп в быту. Она напомнила, что в Северном организовано три пункта сбора отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп для утилизации — они находятся в диспетчерских во всех трех микрорайонах. (ео)
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