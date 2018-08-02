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В июле в мобильный офис ПФР обратилось более 70 жителей республики
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В июле в мобильный офис ПФР обратилось более 70 жителей республики 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Специалисты посетили 10 населённых пунктов в семи районах республики.
В ходе июльских выездных приёмов 73 жителя Адыгеи смогли решить свои вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, не выезжая за пределы своего посёлка или аула.
Всего с начала нынешнего года специалисты Пенсионного фонда в составе мобильной клиентской службы провели выездные приёмы граждан в 60 населённых пунктах республики. Пенсионную помощь на дому получили 417 жителей Адыгеи, — рассказал управляющий ОПФР по РА Аскарбий Кулов.
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