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Трое коллекторов скончались в Татарстане, поев супа у должницы
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Трое коллекторов скончались в Татарстане, поев супа у должницы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Татарстане трое мужчин, работавших коллекторами, нашли мертвыми. Об инциденте рассказала местная жительница Евдокия Стародубцева, пишет «Новая Кама». По словам женщины, с некоторых пор она перестала платить за кредит. К ней и пришли трое мужчин, которые представились сотрудниками коллекторского агентства. Вели они себя якобы довольно вызывающе и начали оскорблять должницу. Один из них заметил на прите грибной суп и предложил пенсионерке угостить их. После трапезы они оставили Стародубцевой документы о взыскании долга и удалились.
Грибы женщина собирала сама. Через некоторое время она почувствовала недомогание и вызвала скорую. Сейчас она госпитализирована. Коллекторы же обратиться за помощью не успели: начался паралич дыхание.
Официальных комментариев от следственных органов не поступало, тем не менее «НК» со ссылкой на источник пишет, что уголовное дело пожилой женщине не грозит, так как она сама признана потерпевшей.
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