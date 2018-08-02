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РЖД запрещает петь и материться в душевых двухэтажного поезда Петербург-Москва
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РЖД запрещает петь и материться в душевых двухэтажного поезда Петербург-Москва 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Как известно, в двухэтажных поездах №027, курсирующих между двумя столицами, работают душевые. Читатель «Собака.ru» прислал нам фотографию правил пользования «ванной» в поезде. Помимо классических табу (нельзя мусорить, курить и находиться в нетрезвом состоянии), перевозчик также запрещает пассажирам петь и материться в душевых кабинах.
Напомним, что первый двухэтажный поезд между Москвой и Петербургом запустили в феврале 2015 года. В каждом купейном вагоне могут путешествовать до 64 пассажиров. В вагоне расположены спальное место, стол, зеркало, полочки для мелких вещей, светильники, лестницы для подъема на верхнее место и розетки. В поездах работают кондиционеры, а окна застеклены стеклопакетами. Для людей с ограниченными возможностями разработаны специальные отдельные купе и подъемные механизмы на второй этаж. Двухэтажные вагоны давно используются в США, Канаде, Японии, Голландии, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Израиле и других странах мира.
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