Где можно купаться в Екатеринбурге

В 2018 году Роспотребнадзор не разрешил купаться ни в одном водоёме Свердловской области , но жители Екатеринбурга составили «народный» рейтинг мест для купания.

От города можно добраться на автобусе или на машине до пляжа на восточном берегу реки Шарташ. Это одно из самых чистых мест для купания. Вход на пляж свободный, и никакой инфраструктуры здесь нет. Но люди отмечают, что вода здесь чистая, дно песчано-травянистое, а берег периодически убирают. В 30 километрах от Екатеринбурга расположены Ильинский и Сысертский пруды. На берегах обоих прудов много действующих и заброшенных пионерских лагерей, есть и один оборудованный пляж. В остальных местах пляжей нет, но можно подъехать по лесной дороге прямо к воде.

Жители Екатеринбурга также любят купаться на базе отдыха «Сова» в Кашино, в 30 километрах от города. Здесь есть открытый мини-аквапарк с бассейном, билет стоит 200 рублей в час или 500 рублей в день для взрослых, а для взрослого с ребёнком от 6 до 14 лет — 250 и 500 рублей соответственно.

Купаться можно и на озере Песчаное, которое относится в Железнодорожному району Екатеринбурга. Озеро небольшое и неглубокое, но пользуется большой популярностью. А в 45 километрах к северу от Екатеринбурга находится озеро Таватуй, на берегах которого много баз отдыха, где можно арендовать домик или беседку или поставить палатку. Купаются жители Свердловской области и в озере Балтым, которое находится в 20 километрах от Екатеринбурга.