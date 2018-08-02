Жителей Вороновского пригласили на Божественную литургию 

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Жителей поселения пригласили на божественную службу, которая состоится 4 августа в Храме Всемилостивого Спаса в Вороново.
Литургию совершат в память святой равноапостольной Марии Магдалины, одной из жен-мироносиц, которая первая из людей увидела Воскресшего Господа Иисуса Христа.
На встрече прочтут тропарь, кондак, акафист, канон и часы — христианские общественные молитвословия, освящающие определенное время суток.
Служба начнется в 8:30.
Отметим, что на официальном сайте Храма Всемилостивого Спаса в Вороново разместили информацию о предстоящих мероприятиях на август.