Жителей Вороновского пригласили на Божественную литургию

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Жителей поселения пригласили на божественную службу, которая состоится 4 августа в Храме Всемилостивого Спаса в Вороново.

На встрече прочтут тропарь, кондак, акафист, канон и часы — христианские общественные молитвословия, освящающие определенное время суток.

Служба начнется в 8:30.

Отметим, что на официальном сайте Храма Всемилостивого Спаса в Вороново разместили информацию о предстоящих мероприятиях на август.