Ещё
Карантин по птичьему гриппу установлен в Игринском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карантин по птичьему гриппу установлен в Игринском районе 

Izhlife 1 час назад
Фото: Izhlife
Глава Удмуртии Александр Бречалов своим распоряжением от 1 августа установил карантин по высокопатогенному гриппу птиц в Игринском районе республики, где произошел массовый падеж домашней птицы. Документ опубликован сегодня на официальном сайте главы и правительства региона.
Неблагополучными пунктами объявлены деревня Сепож и село Зура. На период действия ограничительных мероприятий поручено закрыть все дороги ведущие из этих пунктов, выставить контрольно-пропускные посты, оборудовать хозяйства жителей дезковриками для обработки обуви и транспорта специальным раствором. В помещениях, территориях и транспорте, где живут, гуляют или перевозятся курицы, необходимо проводить ежедневную дезинфекцию.
Обеспечить проведение мероприятий по убою и уничтожению восприимчивого поголовья, — также говорится в документе.
Напомним, случаи массового падежа птицы, незаконно завезенной из Чувашии, в конце июля зарегистрированы в четырех населенных пунктах Игринского (Сепож и Зура) и Дебесского (Дебесы и Тольён) районов. При исследовании куриц, павших в хозяйствах Игринского района, был выделен и идентифицирован генетический материал вируса гриппа А птиц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Случаи птичьего гриппа зарегистрированы в Удмуртии
Izhlife: последние новости
Обряд из популярного сериала толкнул жителя Удмуртии на убийство Есть вопрос: где в Ижевске появятся новые остановочные павильоны? Очевидцев ДТП на границе с Пермским краем ищут в Удмуртии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании240
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Умер Юрий Мартынов4
Умер Юрий Мартынов9
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор185
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение