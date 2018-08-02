Карантин по птичьему гриппу установлен в Игринском районе

Глава Удмуртии Александр Бречалов своим распоряжением от 1 августа установил карантин по высокопатогенному гриппу птиц в Игринском районе республики, где произошел массовый падеж домашней птицы. Документ опубликован сегодня на официальном сайте главы и правительства региона.

Неблагополучными пунктами объявлены деревня Сепож и село Зура. На период действия ограничительных мероприятий поручено закрыть все дороги ведущие из этих пунктов, выставить контрольно-пропускные посты, оборудовать хозяйства жителей дезковриками для обработки обуви и транспорта специальным раствором. В помещениях, территориях и транспорте, где живут, гуляют или перевозятся курицы, необходимо проводить ежедневную дезинфекцию.

Обеспечить проведение мероприятий по убою и уничтожению восприимчивого поголовья, — также говорится в документе.

Напомним, случаи массового падежа птицы, незаконно завезенной из Чувашии , в конце июля зарегистрированы в четырех населенных пунктах Игринского (Сепож и Зура) и Дебесского (Дебесы и Тольён) районов. При исследовании куриц, павших в хозяйствах Игринского района, был выделен и идентифицирован генетический материал вируса гриппа А птиц.

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