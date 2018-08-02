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Владимир Чемерис: Запрет видеосъемки в парламенте — только начало
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Владимир Чемерис: Запрет видеосъемки в парламенте — только начало 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил в эфире канал NewsOne правозащитник Владимир Чемерис, комментируя информацию о новой инициативе регламентного комитета ВР по ограничению фото и видео съемки в украинском парламенте.
«В парламенте готовят почву для изменения правил аккредитации журналистов. Такая инициатива регламентного комитета это прощупывание вариантов, подготовительная работа. Депутаты хотят взять под свой контроль и отбирать журналистов, которым будет предоставляться аккредитация», — сказал он.
Причем, по мнению правозащитника, ограничения будут касаться именно журналистов. Согласно закону о Верховной Раде в ее стены может попасть любой человек и даже не имеющий постоянной аккредитации и никого отношения к законотворческой деятельности. Но имея связи с определенными политическими силами и депутатами, можно легко попасть в стены парламента.
«Однако журналисты связаны с разными медиа ресурсами и освещают разные точки зрения, являясь неудобными для депутатов», — пояснил эксперт.
Ранее регламентный комитет ВР направил письмо в комитет по свободе слова о необходимости запретить открытую съемку депутатов, без их согласия в стенах парламента.
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