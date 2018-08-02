В районе Южное Бутово по программе «Московское долголетие» можно заняться йогой

В территориальном центре социального обслуживания «Бутово» на улице Поляны, 57, открыли клуб «Карма-йога». Здесь можно не только укрепить здоровье, но также узнать, что такое сансара, нирвана и дхарма. Об этом сообщает газета «Москва За Калужской заставой».

В Южном Бутове с пенсионерами работают профессиональные педагоги, тренеры и волонтеры. К проекту «Московское долголетие» присоединились уже больше десяти добровольцев. Они обучают жителей района художественно-прикладному творчеству, общефизической подготовке, иностранным языкам, моде и стилю.

Кроме этого, в центре занимаются суставной, дыхательной гимнастикой и гимнастикой для глаз. Тренировки проводят опытные специалисты два раза в неделю.

Фото взято: http://www.circleofcare.com/wp-content/uploads/2017/12/Yoga-for-the-elderly-467597841_5671x3711.jpg