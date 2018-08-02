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В районе Южное Бутово по программе «Московское долголетие» можно заняться йогой
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В районе Южное Бутово по программе «Московское долголетие» можно заняться йогой 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
В территориальном центре социального обслуживания «Бутово» на улице Поляны, 57, открыли клуб «Карма-йога». Здесь можно не только укрепить здоровье, но также узнать, что такое сансара, нирвана и дхарма. Об этом сообщает газета «Москва За Калужской заставой».
В Южном Бутове с пенсионерами работают профессиональные педагоги, тренеры и волонтеры. К проекту «Московское долголетие» присоединились уже больше десяти добровольцев. Они обучают жителей района художественно-прикладному творчеству, общефизической подготовке, иностранным языкам, моде и стилю.
Кроме этого, в центре занимаются суставной, дыхательной гимнастикой и гимнастикой для глаз. Тренировки проводят опытные специалисты два раза в неделю.
Фото взято: http://www.circleofcare.com/wp-content/uploads/2017/12/Yoga-for-the-elderly-467597841_5671x3711.jpg
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