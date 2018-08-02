Предпенсионный возраст не будет поводом для увольнения

Площадку для дискуссии по важной теме предоставила, в частности, "Единая Россия" — Предпринимательская платформа партии при участии Роструда проанализировала ситуацию на рынке труда и наметила ряд мер. Напомним, что все средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров.

Принятие документа позволит вопреки демографическим изменениям обеспечить рост пенсий темпами, значительно превышающими инфляцию. И пенсионный законопроект не будет принят без сопутствующей программы поддержки занятости, заверили ранее в правительстве. Замруководителя Роструда Денис Васильев в рамках «круглого стола» на эту тему выслушал рекомендации экспертов и сам представил ряд предложений ведомства на тему улучшения ситуации на рынке труда для граждан предпенсионного возраста.

Во-первых, необходимо развивать сервисы, помогающие таким опытным работникам устроиться, процесс их создания должен получить новый импульс, сказал представитель Роструда. Но и офлайн-поддержка граждан не менее важна. Необходимые инструменты для этого есть, но надо их донастроить, считает Васильев. Ведомство намерено сосредоточиться на борьбе с дискриминацией на рынке труда. Вместе с региональными госинспекциями труда проводятся проверки на тему нарушения прав людей предпенсионного возраста, запущены тематические «горячие линии». В диалоге с работодателями зачастую удается найти решение, сообщил Васильев.

Важно также реформировать службы занятости. Сейчас они, по оценке Роструда, «не в том состоянии», чтобы полноценно помогать с поиском работы указанной категории граждан.

"Уже сейчас направили директивы, как действовать, чтобы сгладить ситуацию на рынке труда", — пояснил замглавы ведомства.

Службы занятости должны быть нацелены именно на результат при работе с пожилыми людьми. Конечно же, упор будет сделан на переобучение граждан предпенсионного возраста — в планах адаптировать к рынку труда порядка 100 тыс. людей в год, на это будет потрачено 5 млрд рублей. Но чему учить? Это пока находится в стадии обсуждения — как и методики преподавания, сказал Васильев.

Есть еще и проблема со сложившимся стереотипом, который нелегко будет сломать, — о том, что в зрелом возрасте непочетно учиться. Воздействовать на такую установку собираются при помощи социальной рекламы. Вице-президент организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОСИИ» Марина Блудян посоветовала делать, в частности, упор на вовлечение людей предпенсионного возраста в бизнес. Представитель Роструда с ней согласился.

Кстати, то, что у зрелого поколения хорошо получается со старт-апами, свидетельствует зарубежный опыт. 70% новых предприятий, которые открывают зрелые люди, работают более пяти лет. У более молодых начинающих бизнесменов в течение такого же срока продолжают действовать только 28% старт-апов. Дело в том, что опытные люди гораздо менее склонны бросать начатое, столкнувшись с препятствиями, пояснила приведшая эту статистику Анастасия Лазибная (возглавляет онлайн-сервис об услугах для пожилых «Баба-Деда»). В России пока сложно вдохновить граждан на открытие своего дело, и здесь также важна социальная кампания, считает Лазибная. Надо публиковать и озвучивать по ТВ успешные истории.

Кроме того, бизнесменам предпенсионного возраста очень важна поддержка — как консультативная, так и финансовая. В частности, это могут быть кредиты на особо льготных условиях, говорили эксперты. Также нужны и стимулы для работодателей, которые готовы брать на работу зрелых работников или сохранять за ними рабочие места, заявили участники предпринимательской платформы. Важно, что работодателей нельзя принуждать держать тех или иных работников — надо только стимулировать, подчеркнула Марина Блудян. Одна из рекомендаций экспертов — наладить дистанционное переобучение.