Ещё
Меры по защите прав работников предпенсионного возраста могут усилить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меры по защите прав работников предпенсионного возраста могут усилить 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Одной из мер для обеспечения соблюдения прав работников предпенсионного возраста может стать расширение полномочий трудовых инспекций, сообщил замруководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) Денис Васильев.
"Мы понимаем, что еще большая работа должна быть сделана офлайн. Здесь мы обладаем необходимыми инструментами, которые сейчас необходимо настроить. У нас есть трудовые инспекции… Ряд мер, которые мы предложим, касаются как раз расширения полномочий с точки зрения проведения проверок, соблюдения прав людей предпенсионного возраста, наличия дискриминации и так далее", — сказал Васильев на круглом столе партийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании231
Умер Юрий Мартынов9
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Умер Юрий Мартынов4
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор183
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение