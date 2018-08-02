На Курской АЭС-2 завершается возведение цеха армометаллоблоков

На объекте завершен монтаж металлоконструкций каркаса, стеновых и кровельных панелей

На площадке энергоблока № 1 Курской АЭС-2 завершено сооружение контура цеха по изготовлению армометаллоблоков, сообщили в пресс-центре атомной станции.

Специалисты выполнили строительно-монтажные работы по возведению цеха изготовления армометаллоблоков общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. На объекте завершен монтаж металлоконструкций каркаса, стеновых и кровельных панелей.

Цех армометаллоблоков предназначен для изготовления конструктивных элементов фундаментных плит зданий и сооружений. В одной из них уже смонтированы и забетонированы 105 армометаллоблоков общим весом более 1600 тонн.

Сейчас в цехе установлены тригрузоподъемных крана, которые будут использованы для перемещения арматурных изделий. Кроме того, два козловых крана установлены на площадке укрупнительной сборки армометаллоблоков.