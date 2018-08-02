Тематическая ярмарка «Товары регионов России» прошла в Коломне

Коломне завершила свою работу тематическая ярмарка «Товары регионов России», организованная при поддержке администрации Коломенского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ярмарка традиционно развернулась за «Домом торговли», где на протяжении недели все желающие могли попробовать и приобрести продукцию производителей и предпринимателей Центрального федерального округа.

«На Коломенской ярмарке мы постарались представить максимально широкий ассортимент», — сказала начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг Татьяна Степанова

Она добавила, что покупатели могли приобрести как гастрономическую продукцию: мед, орехи, сухофрукты, кондитерские изделия, фрукты и овощи, мясные и молочные товары, так и предметы для дома, одежду, обувь и сувенирные изделия.