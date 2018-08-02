Мировые государства готовятся ответить на импортные тарифы в США 

На этой недели встречаются мировые производители, собирающие транспортные средства в Канаде, Мексике, Европе и Азии, чтобы обсудить лучший способ ответить на потенциальные тарифы на автомобили, экспортируемые в Соединенные Штаты. В Женеве, Швейцария, состоится встреча, организованная Японией и Европейским союзом, в рамках которой соберутся заместители министров из Канады, ЕС, Японии и Южной Кореи, сообщает The Globe and Mail.
Ранее президент США Дональд Трамп приказал провести расследование относительно того, представляют ли транспортные средства, ввозимые в Соединенные Штаты, угрозу национальной безопасности в соответствии с разделом 232 Закона США «О расширении торговли». В результате Трамп начал говорить об ошеломляющих тарифах, которые могут достигать 25 процентов.
В свою очередь канадское правительство заявляет, что оно будет отвечать на автомобильные тарифы своими собственными контрмерами. Критики утверждают, что тарифы, а также последующие ответные меры могут увеличить цены на транспортные средства на тысячи долларов и значительно повредить автомобильную промышленность. «Встреча призвана объединить крупных автопроизводителей, чтобы мы могли обсудить наши опасения по поводу раздела 232 Закона США „О расширении торговли“, — сказал канадский чиновник по поводу переговоров.
Отмечается, президент Дональд Трамп, похоже, отказался от своих тарифных угроз после встречи с президентом Европейской комиссии на прошлой неделе. Однако тот факт, что собрание в Женеве состоится, указывает, что производители автомобилей по-прежнему обеспокоены.