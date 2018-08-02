Bosch и Daimler запустят беспилотные такси в Кремниевой долине

Компании Bosch и Daimler будут вместе реализовывать проект по развитию беспилотного транспорта. Площадкой для тестирования стала Кремниевая долина в США

Первое беспилотное такси в Калифорнии появится во второй половине 2019 года. Данный проект должен показать, как искусственный интеллект может управлять транспортными средствами и как с его помощью выбрать оптимальные маршруты для передвижения по улицам города.

Для производства беспилотников и Daimler хотят использовать собственные наработки. Ради нового проекта сотрудники двух компаний будут работать в одном офисе и обмениваться своими разработками. Концерн Daimler должен обеспечивать автомобили системой вождения и предоставить транспортные средства для тестирования. Bosch — поставлять компоненты и детали для будущих беспилотников.

Для создания системы управления беспилотниками привлекут специалистов американской технологической компании Nvidia

Менеджмент обоих компаний утверждают, что для них в приоритете — вопросы безопасности и надежность системы беспилотного вождения.