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Bosch и Daimler запустят беспилотные такси в Кремниевой долине
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Bosch и Daimler запустят беспилотные такси в Кремниевой долине 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Компании Bosch и Daimler будут вместе реализовывать проект по развитию беспилотного транспорта. Площадкой для тестирования стала Кремниевая долина в США.
Первое беспилотное такси в Калифорнии появится во второй половине 2019 года. Данный проект должен показать, как искусственный интеллект может управлять транспортными средствами и как с его помощью выбрать оптимальные маршруты для передвижения по улицам города.
Для производства беспилотников и Daimler хотят использовать собственные наработки. Ради нового проекта сотрудники двух компаний будут работать в одном офисе и обмениваться своими разработками. Концерн Daimler должен обеспечивать автомобили системой вождения и предоставить транспортные средства для тестирования. Bosch — поставлять компоненты и детали для будущих беспилотников.
Для создания системы управления беспилотниками привлекут специалистов американской технологической компании Nvidia
Менеджмент обоих компаний утверждают, что для них в приоритете — вопросы безопасности и надежность системы беспилотного вождения.
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