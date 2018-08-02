Минсельхоз Удмуртии пытался получить от фермера ранее выданный грант в размере 1,5 млн рублей

Можга. Удмуртия. Минсельхоз Удмуртии на основании данных районного отдела полиции пытался получить от фермера ранее выданный грант в размере 1,5 млн рублей. Право предпринимателя на ведение фермерского хозяйства защитила прокуратура региона.

Ведомство в мае 2018 года направило уведомление главе хозяйства о возврате средств, предоставленных три года назад на поддержку.

«Вместе с тем, министерством поступившая информация не проверена, достоверных сведений для обоснованного направления фермеру уведомления о возврате денежных средств не имелось», — говорится в сообщении Генпрокуратуры России

В связи с этим, надзорный орган внес представление в адрес министра. Сотрудники Минсельхоза приехали к селянину и выяснили, что приобретенная техника используется по назначению без нарушения условий гранта.

В итоге уведомление о возврате отозвали, перед фермером извинились, начальника структурного подразделения привлекли к дисциплинарной ответственности.