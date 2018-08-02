Ещё
Минсельхоз Удмуртии пытался получить от фермера ранее выданный грант в размере 1,5 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минсельхоз Удмуртии пытался получить от фермера ранее выданный грант в размере 1,5 млн рублей 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. Минсельхоз Удмуртии на основании данных районного отдела полиции пытался получить от фермера ранее выданный грант в размере 1,5 млн рублей. Право предпринимателя на ведение фермерского хозяйства защитила прокуратура региона.
Ведомство в мае 2018 года направило уведомление главе хозяйства о возврате средств, предоставленных три года назад на поддержку.
«Вместе с тем, министерством поступившая информация не проверена, достоверных сведений для обоснованного направления фермеру уведомления о возврате денежных средств не имелось», — говорится в сообщении Генпрокуратуры России.
В связи с этим, надзорный орган внес представление в адрес министра. Сотрудники Минсельхоза приехали к селянину и выяснили, что приобретенная техника используется по назначению без нарушения условий гранта.
В итоге уведомление о возврате отозвали, перед фермером извинились, начальника структурного подразделения привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИА «Сусанин»: последние новости
Схватка леопарда и дикобраза в ЮАР попала на видео Падение железного занавеса Сбитый в Сарапуле пешеход, сменившие сборную биатлонистки и поисковик с цензурой от Google: что произошло минувшей ночью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании231
Умер Юрий Мартынов9
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Умер Юрий Мартынов4
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор183
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение