«Финансирование Крыма шло, идет и будет идти огромными объемами»

«Низкая закредитованность Крыма вызвана его появлением в составе России с определенным политическим статусом. В момент входа в состав РФ он был настолько отсталым регионом в части инфраструктуры и экономики, что сразу же было принято политическое решение о его преимущественном финансировании из федерального бюджета.

Таким образом, он был включен в федеральные программы, в том числе и специальные, которые привели к значительному инвестированию в его инфраструктуру.

Соответственно, финансирование Крыма шло, идет и будет идти огромными объемами.

Напомню, что первая заморозка накопительной части пенсии россиян прошла с формулировкой, что эти средства будут направлены на восстановление Крыма. Таким образом, регион находится на особом политическом статусе. Ему нет смысла привлекать средства, когда ему дают безвозмездно федеральное финансирование. Это делается для того, чтобы его выровнять с уровнем регионов России, а может быть, и поднять.

Жители полуострова должны почувствовать эффект от вхождения в состав Российской Федерации. Иными словами, жители получили статус россиян, а следовательно, должны увеличить уровень своей жизни.

Поэтому его финансирование будет продолжаться — безвозвратно, безвозмездно и в одну сторону. Крым так и останется регионом с самой низкой закредитованностью».