Ещё
«Финансирование Крыма шло, идет и будет идти огромными объемами»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Финансирование Крыма шло, идет и будет идти огромными объемами» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Низкая закредитованность Крыма вызвана его появлением в составе России с определенным политическим статусом. В момент входа в состав РФ он был настолько отсталым регионом в части инфраструктуры и экономики, что сразу же было принято политическое решение о его преимущественном финансировании из федерального бюджета.
Таким образом, он был включен в федеральные программы, в том числе и специальные, которые привели к значительному инвестированию в его инфраструктуру.
Соответственно, финансирование Крыма шло, идет и будет идти огромными объемами.
Напомню, что первая заморозка накопительной части пенсии россиян прошла с формулировкой, что эти средства будут направлены на восстановление Крыма. Таким образом, регион находится на особом политическом статусе. Ему нет смысла привлекать средства, когда ему дают безвозмездно федеральное финансирование. Это делается для того, чтобы его выровнять с уровнем регионов России, а может быть, и поднять.
Жители полуострова должны почувствовать эффект от вхождения в состав Российской Федерации. Иными словами, жители получили статус россиян, а следовательно, должны увеличить уровень своей жизни.
Поэтому его финансирование будет продолжаться — безвозвратно, безвозмездно и в одну сторону. Крым так и останется регионом с самой низкой закредитованностью».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Больно видеть растерянные лица»: В Кургане сорвалось празднование Дня ВДВ Тимати заставили заплатить штраф за концерт на крыше машины «Уходите и стойки свои забирайте»: как «Магнит» избавляется от уральской прессы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании231
Умер Юрий Мартынов9
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Умер Юрий Мартынов4
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор183
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение