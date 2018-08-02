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В Самарской области продолжается профилактическая акция «Защити квартиру летом!»
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В Самарской области продолжается профилактическая акция «Защити квартиру летом!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Лето — период отпусков, и вопрос сохранности имущества становится особо актуален. По статистике, наибольшое количество квартирных краж совершается в период летних отпусков или во время нахождения хозяев квартир на дачах, местах отдыха. Увеличение данного вида преступлений происходит в основном по причине пренебрежения гражданами элементарными мерами безопасности, которые дают злоумышленникам повод для осуществления криминального плана.
В рамках проведения профилактической акции «Защити квартиру летом!» участковые уполномоченные Отдела МВД России по Приволжскому обходят дома на своих административных участках и раздают населению памятки, содержащие полезную для граждан информацию. В памятке разъясняется, как защитить свое имущество от квартирных воров. Наиболее надежными способами являются: установка охранной сигнализации и камер наружного наблюдения, оборудование нижних и верхних этажей решетками, установка надежных входных дверей и замков. Также сотрудники полиции напоминают гражданам о простых правилах безопасности: нельзя открывать дверь незнакомым людям, даже если те представляются работниками соцслужб и медицинских учреждений, не оставлять открытыми окна и форточки, не размещать в социальных сетях информацию о длительном отъезде и фотографии имущества, находящегося в квартире, об отъезде в командировки сообщать только надежным людям.
В памятке указаны служебный номер мобильного телефона участкового уполномоченного полиции, обслуживающего тот или иной административный участок и телефон дежурной части, по которым полицейские призывают граждан сообщать обо всех замеченных правонарушениях, так как вероятность задержания преступников по горячим следам гораздо выше, чем раскрытие ранее совершенных преступлений.
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