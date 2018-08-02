Ещё
Кировчане закрыли канализационный люк деревянным стулом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кировчане закрыли канализационный люк деревянным стулом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители дома № 51 по Красноармейской приспособили деревянный стул на место крышки от канализационного люка, который расположен в непосредственной близости от подъезда. Соответствующей информацией в паблике «Злой кировчанин» поделилась жительница указанного дома.
Согласно сообщению, в минувшую пятницу жители дома заметили пропажу люка. Автор поста обратилась в ЖКХ с просьбой почистить канализацию и закрыть люк крышкой. В тот же день специалисты провели все необходимые работы, однако люк закрывать не стали. Сегодня на месте указанной крышки стоит стул.
«С пятницы до вечера воскресенья стояло ограждение, потом оно исчезло. В понедельник кто-то поставил стул и до сих пор он там стоит. Во вторник снова сходила в ЖКХ. Они мне сказали, что всё, что могли сделали, звоните в ЕДС. Позвонила, заявку приняли. Сегодня уже четверг! Видимо, ждут очередного происшествия. УК Ленинского района бездействует», — сообщила автор поста.
Напомним, проблема открытых колодцев и канализационных люков представляет собой большую опасность для населения. Так, в Саратове за первую половину текущего года несколько детей упали в открытые люки. На этой неделе крышка люка пробила бензобак Audy A3, из-за чего автомобиль сгорел до тла прямо на проезжей части.
Фото:pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Тимати заставили заплатить штраф за концерт на крыше машины «Тот, кто лезет сегодня пьяным в фонтан – скорее всего, хлеборезом на кухне отсиделся!» «Уходите и стойки свои забирайте»: как «Магнит» избавляется от уральской прессы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании235
Умер Юрий Мартынов9
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Умер Юрий Мартынов4
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор184
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение