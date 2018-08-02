Кировчане закрыли канализационный люк деревянным стулом

Жители дома № 51 по Красноармейской приспособили деревянный стул на место крышки от канализационного люка, который расположен в непосредственной близости от подъезда. Соответствующей информацией в паблике «Злой кировчанин» поделилась жительница указанного дома.

Согласно сообщению, в минувшую пятницу жители дома заметили пропажу люка. Автор поста обратилась в ЖКХ с просьбой почистить канализацию и закрыть люк крышкой. В тот же день специалисты провели все необходимые работы, однако люк закрывать не стали. Сегодня на месте указанной крышки стоит стул.

«С пятницы до вечера воскресенья стояло ограждение, потом оно исчезло. В понедельник кто-то поставил стул и до сих пор он там стоит. Во вторник снова сходила в ЖКХ. Они мне сказали, что всё, что могли сделали, звоните в ЕДС. Позвонила, заявку приняли. Сегодня уже четверг! Видимо, ждут очередного происшествия. УК Ленинского района бездействует», — сообщила автор поста.

Напомним, проблема открытых колодцев и канализационных люков представляет собой большую опасность для населения. Так, в Саратове за первую половину текущего года несколько детей упали в открытые люки. На этой неделе крышка люка пробила бензобак Audy A3, из-за чего автомобиль сгорел до тла прямо на проезжей части.

Фото:pixabay.com