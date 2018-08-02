Четыре кандидата зарегистрированы на должность главы Хакасии 

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Избирком Хакасии завершил регистрацию кандидатов на должность главы республики, в четверг были зарегистрированы два кандидата, сообщили ТАСС в региональном избиркоме.
"Сегодня избирательная комиссия зарегистрировала лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрея Филягина и первого секретаря регионального отделения КПРФ Валентина Коновалова. Регистрация кандидатов завершена, всего зарегистрированы четыре кандидата", — сообщили в избиркоме.
Ранее комиссия зарегистрировала директора ООО «Современные технологии» Александра Мяхара (Партия роста) и главу республики Виктора Зимина ("Единая Россия"). Выборы главы Хакасии пройдут в единый день голосования, 9 сентября.