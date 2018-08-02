Ещё
Четыре кандидата зарегистрированы на должность главы Хакасии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четыре кандидата зарегистрированы на должность главы Хакасии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Избирком Хакасии завершил регистрацию кандидатов на должность главы республики, в четверг были зарегистрированы два кандидата, сообщили ТАСС в региональном избиркоме.
"Сегодня избирательная комиссия зарегистрировала лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрея Филягина и первого секретаря регионального отделения КПРФ Валентина Коновалова. Регистрация кандидатов завершена, всего зарегистрированы четыре кандидата", — сообщили в избиркоме.
Ранее комиссия зарегистрировала директора ООО «Современные технологии» Александра Мяхара (Партия роста) и главу республики Виктора Зимина ("Единая Россия"). Выборы главы Хакасии пройдут в единый день голосования, 9 сентября.
ТАСС: последние новости
Руководство МВД РФ выплатит сотрудникам премии за внеурочные часы работы на ЧМ-2018 В черте Петропавловска-Камчатского впервые обнаружили колонию краснолицых бакланов Cтраны АСЕАН хотят заключить с Россией соглашение по кибербезопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании235
Умер Юрий Мартынов9
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Умер Юрий Мартынов4
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор184
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение