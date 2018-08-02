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Росреестр подготовит законопроект об инфраструктуре пространственных данных СНГ
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Росреестр подготовит законопроект об инфраструктуре пространственных данных СНГ 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
31 июля 2018 года в Москве прошло заседание рабочей группы по инфраструктуре пространственных данных (ИПД) при Межгосударственном совете по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию земли государств СНГ.
Основной темой заседания стало правовое регулирование в сфере ИПД государств содружества. В частности было предложено разработать законопроект об инфраструктуре пространственных данных, который мог бы действовать на территории всех государств СНГ.
Еще одна проблема, которой коснулись участники заседания — это внедрение цифровых технологий при использовани пространственными данными. Речь идет в первую очередь о картографии и геодезических данных. Весь этот массив информации нужно перевести в электронный формат. В ближайшей перспективе возможно создание Единой электронной картографической основы (ЕЭКО). Это позволит быстрее обмениваться базами данных, улучшит качество проводимых геодезических и картографических работ. Также на базе ЕЭКО можно создать гео-сервисы.
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