Росреестр подготовит законопроект об инфраструктуре пространственных данных СНГ

31 июля 2018 года в Москве прошло заседание рабочей группы по инфраструктуре пространственных данных (ИПД) при Межгосударственном совете по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию земли государств СНГ.

Основной темой заседания стало правовое регулирование в сфере ИПД государств содружества. В частности было предложено разработать законопроект об инфраструктуре пространственных данных, который мог бы действовать на территории всех государств СНГ.

Еще одна проблема, которой коснулись участники заседания — это внедрение цифровых технологий при использовани пространственными данными. Речь идет в первую очередь о картографии и геодезических данных. Весь этот массив информации нужно перевести в электронный формат. В ближайшей перспективе возможно создание Единой электронной картографической основы (ЕЭКО). Это позволит быстрее обмениваться базами данных, улучшит качество проводимых геодезических и картографических работ. Также на базе ЕЭКО можно создать гео-сервисы.