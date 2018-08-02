Психолог рассказал, почему в Зауралье бьют душевнобольных

Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН рассказал НСН о причинах жестокости в закрытых учреждениях.

В Сычевском психоневрологическом интернате в Курганской области пациенты жалуются на недоедание и рукоприкладство со стороны персонала, сообщает Ura.ru со ссылкой на общественников, попросивших прокуратуру Кетовского района разобраться в ситуации. Отмечается, что в интернате содержится 180 пожилых больных, которые регулярно жалуются на плохое питание и медобслуживание. В руководстве учреждения ситуацию списали на чье-то желание «нагреться» в преддверии предстоящих выборов в местную думу.

По словам заведующего отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергея Ениколопова, для закрытых учреждений ситуация с нарушением прав граждан вполне типична. В эфире НСН психолог поприветствовал деятельность общественников по контролю ситуации и призвал власти страны сделать работу в психоневрологических заведениях более престижной.