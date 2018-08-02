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Психолог рассказал, почему в Зауралье бьют душевнобольных
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Психолог рассказал, почему в Зауралье бьют душевнобольных 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН рассказал НСН о причинах жестокости в закрытых учреждениях.
В Сычевском психоневрологическом интернате в Курганской области пациенты жалуются на недоедание и рукоприкладство со стороны персонала, сообщает Ura.ru со ссылкой на общественников, попросивших прокуратуру Кетовского района разобраться в ситуации. Отмечается, что в интернате содержится 180 пожилых больных, которые регулярно жалуются на плохое питание и медобслуживание. В руководстве учреждения ситуацию списали на чье-то желание «нагреться» в преддверии предстоящих выборов в местную думу.
По словам заведующего отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергея Ениколопова, для закрытых учреждений ситуация с нарушением прав граждан вполне типична. В эфире НСН психолог поприветствовал деятельность общественников по контролю ситуации и призвал власти страны сделать работу в психоневрологических заведениях более престижной.
То ли ещё узнаем. Сотрудник ФСИН готов поведать следствию о пытках «Все закрытые учреждения, где люди лишены таких же прав, как обычные граждане, независимо от того, психоневрологический диспансер или еще какой-то, они все способствуют такому отношению со стороны персонала. Это все предельно ожидаемо. Общество должно делать все, чтобы контролировать их больше. Тоже очень важно, чтобы это была достаточно престижная работа, а не чтобы туда шли, вообще говоря, неудачники, которые вымещают свою злобу на этих несчастных пожилых больных», — отметил Ениколопов. Ранее в СМИ появилась информация об избиении заключенного в ярославской колонии. Как выяснилось, сотрудники ИК-1 издевались над Евгением Макаровым, который отбывал срок заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко принес извинения Макарову и пообещал уволить всех виновных.
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