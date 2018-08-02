Начальник екатеринбургского департамента «прогулял» конкурс на пост мэра

Конкурсная комиссия сегодня продолжила собеседования с кандидатами на пост мэра Екатеринбурга . При этом один из наиболее известных претендентов — начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин — не явился. Трансляция заседания велась в интернете.

На заседании выступили ученый Максим Котляров, юрист Лариса Ладушкина , гендиректор проектного института Евгений Лоскутов, вице-спикер заксобрания Свердловской области Виктор Маслаков , политолог и галерист Дмитрий Москвин и общественник Аркадий Халявин. Среди наиболее популярных предложений было превращение Екатеринбурга в город федерального значения: его поддержали Лариса Ладушкина и Дмитрий Москвин.

Отметим, что неявка Алексея Прядеина не означает его автоматического исключения из конкурса. Это уже вызвало возмущение его конкурента Дмитрия Москвина. «Ни о каком объективном оценивании кандидатов не может быть и речи. Программы и формальные знания вторичны», — написал он в Telegram.

Фото: мэрия Екатеринбурга