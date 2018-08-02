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Начальник екатеринбургского департамента «прогулял» конкурс на пост мэра
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Начальник екатеринбургского департамента «прогулял» конкурс на пост мэра 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Конкурсная комиссия сегодня продолжила собеседования с кандидатами на пост мэра Екатеринбурга. При этом один из наиболее известных претендентов — начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин — не явился. Трансляция заседания велась в интернете.
На заседании выступили ученый Максим Котляров, юрист Лариса Ладушкина, гендиректор проектного института Евгений Лоскутов, вице-спикер заксобрания Свердловской области Виктор Маслаков, политолог и галерист Дмитрий Москвин и общественник Аркадий Халявин. Среди наиболее популярных предложений было превращение Екатеринбурга в город федерального значения: его поддержали Лариса Ладушкина и Дмитрий Москвин.
Отметим, что неявка Алексея Прядеина не означает его автоматического исключения из конкурса. Это уже вызвало возмущение его конкурента Дмитрия Москвина. «Ни о каком объективном оценивании кандидатов не может быть и речи. Программы и формальные знания вторичны», — написал он в Telegram.
«ФедералПресс» напоминает, что собеседования с кандидатами начались вчера. Тогда в числе прочих выступили вице-губернатор Александр Высокинский и первый замглавы городской администрации Алексей Кожемяко.
Фото: мэрия Екатеринбурга
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