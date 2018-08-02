СК выяснил, за что начали избивать заключённого ярославской колонии

По версии следствия, в 2017 году между осуждённым и одним из сотрудников колонии произошёл словесный конфликт. Также он неоднократно нарушал условия содержания в ИК. В связи с этим сотрудники колонии приняли решение подвергнуть заключённого физическому насилию в качестве наказания, сказала Петренко.

Яблокову Богданову, Бровкину, Драчёву, Калашникову и Ефремову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением средств насилия. Также следствие сообщило, что Калашников помещён под домашний арест. Яблоков, Богданов, Бровкин, Соловьёв, Драчёв, Ефремов, Цветков, Зыбин Андреев и Микитюк арестованы. Такие же меры следователи требуют применить и к Морозову.

Видео с жестоким избиением заключённого ИК №1 Ярославля было опубликовано в СМИ в июле. Предполагается, что инцидент произошёл в июне прошлого года. Вскоре ФСИН подтвердила время и место событий.

Ранее в Совфеде заявили о необходимости кардинальной реформы Федеральной службы исполнения наказаний России. Нынешние поправки, которые вносятся в деятельность ФСИН, носят декоративный характер, считает сенатор Евгений Серебенников.

По его словам, несмотря на долгие обсуждения планов реформирования ведомства, за последние 10 лет серьёзных изменений сделано не было. «Необходимо менять кардинально подходы к устоям этой службы, это позиция и в нашем комитете, и в руководстве Совета Федерации. На сегодняшний день мы, к сожалению, не всегда находим в этом понимание с руководителями службы», — заявил Серебренников.