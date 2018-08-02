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Крупнейший ж/д оператор ЮАР Prasa продолжает работу, совершая уголовное преступление
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Крупнейший ж/д оператор ЮАР Prasa продолжает работу, совершая уголовное преступление 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Таким образом, согласно закону страны, руководство компании будет нести уголовную ответственность за любое происшествие на железной дороге.
Работники Prasa жалуются, что работодатель заставляет их выходить на работу, тем самым втягивая их в нарушение загона. Представитель профсоюза заявил, что ситуация очень сложная, т. к. если по всей стране остановятся железнодорожные перевозки, это может привести к бунтам. В том числе, могут начаться протесты с сожжением вагонов.
Срок действия сертификат безопасности Prasa истек в ночь с 31 июля на 1 августа. Компании было дано время на устранение всех недочетов до 27 июля, но представители Prasa не реагировали на замечания Ведомства, после чего было принято отозвать сертификат эксплуатанта.
В ведении Prasa находятся 585 станций и около 5 тыс. вагонов. Ее штат составляет более 18 тыс. человек. Ежедневно поездами Prasa в ЮАР перевозится 2 млн пассажиров.
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