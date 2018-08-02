В Башкирии заведующую обвинили в мошенничестве

Башкирии 48-летняя заведующая детского сада в Абзелиловском районе обвиняется в мошенничестве и в служебном подлоге. Об этом сообщает СК по РБ.

По версии следствия, подозреваемая, занимая должность заведующей детского сада, в ноябре 2014 года изготовила и подписала фиктивный договор о принятии на работу сторожем в детский сад своего сына, на полное рабочее время. На основании приказа без фактического исполнения трудовых обязанностей, на оформленную на имя сына заведующей банковскую карту перечислялась заработная плата.

— Денежными средствами, получаемыми незаконным путем ежемесячно с ноября 2014 года по апрель этого года, на общую сумму свыше 250 тысяч рублей женщина распорядилась по своему усмотрению, — рассказали в пресс-службе СК по РБ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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