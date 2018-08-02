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Дешево и сердито. Какие условия готовит российский железнодорожный лоукостер
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Дешево и сердито. Какие условия готовит российский железнодорожный лоукостер 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Одна из «дочек» РЖД — «Федеральная пассажирская компания» — планирует запустить первый железнодорожный лоукостер. В каких условиях поедут пассажиры, которые хотят сэкономить, расскажет «ВМ».
Россиянам слово «лоукостер» пока еще в новинку. Одной из первых ласточек на рынке экономперевозок стала авиакомпания «Победа», которая является «дочкой» «Аэрофлота». Однако вау-эффекта ее появление так и не вызвало. Цены на билеты ничуть не меньше, чем у других авиакомпаний, а сервис порой доходит до «спартанского». А в апреле этого года «Победа», по слухам, собиралась заказывать «стоячие» кресла. По результатам опроса одного из билетных агрегаторов, треть проголосовавших не летает лоукостерами из-за бедного сервиса.
Теперь на тропу бюджетных перевозок вступают железнодорожники. Эта история не в новинку для Европы, где, к примеру, за небольшие деньги между Парижем и Брюсселем курсирует поезд Izy. По отзывам путешественников, которые пользовались его услугами, за 15 евро человек получает вполне приемлемые условия: салон чем-то напоминает поезда «Сапсан», внутри тепло и тихо, биотуалеты — само собой разумеется.
На смену традиционным вагонам придут новые одноэтажные и двухэтажные. Плацкарт при этом сохранится, но станет более комфортным. Вплоть до 2025 года «ФПК» планирует обновить почти семь тысяч вагонов.
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