Дешево и сердито. Какие условия готовит российский железнодорожный лоукостер

Россиянам слово «лоукостер» пока еще в новинку. Одной из первых ласточек на рынке экономперевозок стала авиакомпания «Победа» , которая является «дочкой» «Аэрофлота» . Однако вау-эффекта ее появление так и не вызвало. Цены на билеты ничуть не меньше, чем у других авиакомпаний, а сервис порой доходит до «спартанского». А в апреле этого года «Победа», по слухам, собиралась заказывать «стоячие» кресла. По результатам опроса одного из билетных агрегаторов, треть проголосовавших не летает лоукостерами из-за бедного сервиса.

Теперь на тропу бюджетных перевозок вступают железнодорожники. Эта история не в новинку для Европы, где, к примеру, за небольшие деньги между Парижем и Брюсселем курсирует поезд Izy. По отзывам путешественников, которые пользовались его услугами, за 15 евро человек получает вполне приемлемые условия: салон чем-то напоминает поезда «Сапсан», внутри тепло и тихо, биотуалеты — само собой разумеется.

На смену традиционным вагонам придут новые одноэтажные и двухэтажные. Плацкарт при этом сохранится, но станет более комфортным. Вплоть до 2025 года «ФПК» планирует обновить почти семь тысяч вагонов.